Roglic conquista su tercera Vuelta y lo celebra ganando la crono de Santiago de Compostela

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) se coronó este domingo como campeón de la Vuelta a España 2021, en una contrarreloj individual de 33,8 kilómetros entre Padrón y Santiago de Compostela que tampoco perdonó vestido de rojo.

Roglic firmó su enésima exhibición en la 'grande' española, tres seguidas, en la llegada a la Catedral de Santiago. El campeón olímpico contra el crono dominó sin sorpresas el último asalto a una Vuelta en la que no tuvo rival. Los más cercanos fueron el español Enric Mas (Movistar Team) y Jack Haig (Bahrain Victorious).

