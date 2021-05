Presentados los maillots de la Vuelta a España 2021, con perspectivas optimistas: "el ciclismo saldrá fuerte"

Los cuatro maillots que vestirán los líderes de las diversas clasificaciones de La Vuelta 2021, elaborados con tejidos reciclados, han sido presentados en el madrileño Hipódromo de la Zarzuela como "la seña de identidad" de la ronda ciclista española que se lanzará de Burgos el 14 de agosto.

Los maillots oficiales de La Vuelta, que se producen en la fábrica Santini, en Bérgamo (Italia), se refieren a "La Roja", que viste el líder de la general; el maillot verde de la clasificación por puntos, el maillot blanco del mejor joven y el de lunares que corresponde al rey de la montaña.

❤️ La Roja ❤️



�� Patrocinada por @CarrefourES, para el líder de la clasificación general



�� Sponsored by @CarrefourES, for the overall race leader#LaVuelta21 | @SANTINI_SMS | #CarrefourConLaVueltapic.twitter.com/CWQBUKObnL