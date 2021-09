Miguel Ángel López estrena el Gamoniteiro; Roglic da otro paso hacia su tercera Vuelta

El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Movistar Team) ha ganado este jueves la decimoctava etapa de La Vuelta 2021, disputada entre Salas y el Altu d'El Gamoniteiru sobre 162,6 kilómetros, bajo una cerrada niebla en una cima inédita con aires de ser histórica en el futuro.

'Superman' López es el primer ganador en el Altu d'El Gamoniteiru; eso ya queda para los anales de la historia de La Vuelta. Un triunfo buscado por el colombiano y el Movistar Team, aunque no inquiete demasiado a un Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) que sigue líder y con media Vuelta, que sería la tercera y de forma consecutiva, en su bolsillo.

Capa de héroe para volar entre la niebla hasta meta, con 14 segundos de ventaja sobre Roglic, y 20 sobre Enric Mas (Movistar Team), tercero, mientras que Egan Bernal (INEOS Grenadiers) fue cuarto con 22 segundos perdidos y Jack Haig (Bahrain-Victorious) fue quinto, con los mismos 58 segundos que perdieron su compañero Gino Mäder, David De la Cruz (UAE) o Louis Meintjes (Intermarché).

