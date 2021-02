Desvelado el recorrido de La Vuelta 2021: de la Catedral de Burgos a Santiago de Compostela

La "Vuelta de las catedrales" se presentó en el Forum de la Evolución de Burgos con un recorrido que ofrece en sus 21 etapas ocho finales en alto, 2 contrarrelojes individuales, para abrir y cerrar la ronda, y las novedades principales de los finales en alto en el Pico Villuercas, en Extremadura, y el Alto del Gamoniteiro, en Asturias.

La 76 edición de la ronda se lanzará de Burgos con una contrarreloj de 8 kms para conmemorar el VIII Centenario de su catedral Patrimonio de la Humanidad, y no terminará en Madrid, sino en Santiago de Compostela, que celebra su Año Xacobeo, y con otra crono que puede ser decisiva de 33 kms.

Entre los monumentos 21 jornadas que sumarán un total de 3.336 kilómetros, donde la montaña, los finales con alicientes próximos a meta y los puertos inéditos seguirán marcando la filosofía de la Vuelta, en busca de la innovación y el espectáculo deportivo hasta el último kilómetro.

La organización ha decidido volver a Extremadura para poner el final de la decimocuarta etapas en el Pico de Villuercas, y presentará en sociedad el Alto del Gamoniteiro, en Asturias, a tres días del final. Dos hallazgos con marchamo de convertirse en nuevos referentes de la Vuelta.

La Vuelta 2021 guarda sus típicos alicientes con llegadas en cuesta que aportarán sal y pimienta al día a día. El Picón Blanco, la Montaña de Cullera ó el Balcón de Alicante despertarán el interés en el primer tercio de la carrera, que también incluye el regreso al Alto de Velefique, en Almería, la mítica cima de los Lagos de Covadonga y el terrible muro de Valdepeñas de Jaén.

El trayecto de la Vuelta rodeará la casi totalidad de la península. Nacerá en Castilla-León, atravesará Castilla La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Cantabria, Asturias y Galicia.

La 76 edición centrará la máxima emoción en la última semana con la montaña asturiana y la crono compostelana, y vivirá jornadas clave en la sierra de Ávila con una jornada que finalizará en El Barraco, tierra de ciclistas, como Carlos Sastre y José María Jiménez, entre otros.

El recorrido, etapa por etapa

1 ETAPA, 14 de agosto: Burgos-Burgos (8 km) CRI

2 ETAPA, 15 de agosto: Caleruega-Burgos. Gamonal (169,5 km) Llana

3 ETAPA, 16 de agosto: Sto. Domingo de Silos-Picón Blanco (203 km) Llana, con final en alto

4 ETAPA, 17 de agosto: Burgo de Osma-Molina de Aragón (163,6 km) Llana

5 ETAPA, 18 de agosto: Tarancón-Albacete (184,4 km) Llana

6 ETAPA, 19 de agosto: Requena-Alto Montaña de Cullera (159 km) Llana, con final en alto

7 ETAPA, 20 de agosto: Gandía-Balcón de Alicante (152 km) Montaña

�� Etapa 7 | Stage 7 ��



�� Gandía > Balcón de Alicante ��

�� 152 km



���� Primera etapa de pura montaña. Seis puertos, incluyendo dos ascensos de primera categoría

���� The first true mountain stage including 6 mountain passes, of which 2 are 1st category climbs#LaVuelta21pic.twitter.com/JVvpFpZpQC — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

8 ETAPA, 21 de agosto: Santa Pola-Manga del Mar Menor (163,3 km) Llana

9 ETAPA, 22 de agosto: Puerto Lumbreras-Alto de Velefique (187,8 km) Montaña

DESCANSO, 23 de agosto

10 ETAPA, 24 de agosto: Roquetas-Rincón de la Victoria (190.2 km) Media Montaña

11 ETAPA, 25 de agosto: Antequera-Valdepeñas de Jaén (131,6 km) Media Montaña

12 ETAPA, 26 de agosto: Jaén-Córdoba (166,6 km) Media Montaña

13 ETAPA, 27 de agosto: Belmez-Villanueva de la Serena (197,2 km) Llana

14 ETAPA, 28 de agoosto: Don Benito-Pico Villuercas (169,7 km) Montaña

15 ETAPA, 29 de agosto: Navalmoral de la Mata-El Barraco (193,4 km) Montaña

�� Etapa 15 | Stage 15 ��



�� Navalmoral de la Mata > El Barraco ��

�� 193,4 km



���� Etapa larga y con mucha montaña. Cuatro puertos, entre ellos dos de primera categoría

���� A long stage with four mountain passes, with two 1st category climbs among them#LaVuelta21pic.twitter.com/Y5CCioqCl7 — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021

DESCANSO, 30 de agosto

16 ETAPA, Laredo-Santa Cruz de Bezana (170,8 km) Llana

17 ETAPA, 1 de septiembre: Unquera-Lagos de Covadonga (181,6 km) Montaña

18 ETAPA, 2 de septiembre: Salas-Alto El Gamoniteiro (159,2 km) Montaña

�� Etapa 18 | Stage 18 ��



�� Salas > Altu d’El Gamoniteiru ��

�� 159,2 km



���� Una etapa que tendrá un desnivel acumulado pocas veces visto antes en La Vuelta ��

���� A stage with an elevation gain rarely seen before in La Vuelta ��#LaVuelta21pic.twitter.com/aIXOkwyqJK — La Vuelta (@lavuelta) February 11, 2021



19 ETAPA, 3 de septiembre: Tapia-Monforte de Lemos (187,8 km) Media Montaña.

20 ETAPA, 4 de septiembre: Sanxenxo-Mos (173,6 km) Montaña

21 ETAPA: 5 de septiembre: Padrón-Santiago de Compostela (33,7 km) CRI



Total del recorrido: 3.336,1 kilómetros