Woods conquista el Puy de Dôme; Pogacar recorta tiempo a Vingegaard; Carlos Rodríguez se acerca al podio

El canadiense Michael Woods se impuso este domingo en la novena etapa del Tour de Francia, con meta en el mítico Puy de Dôme, tras superar, a falta de 400 metros para el final, al estadounidense Matteo Jorgenson, del Movistar, que hizo en cabeza casi toda la ascensión.

??500 M @rusty_woods drops @MatteoJorg! Heartbreak for the American rider, but the ???? is on his way to his greatest win! @rusty_woods dépasse @MatteoJorg ! Terrible pour le coureur américain, mais le ???? est en route vers sa plus grande victoire !#TDF2023pic.twitter.com/iQYLCiIy65