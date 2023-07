Vingegaard conquista su segundo Tour; triunfo de Jordi Meeus en las calles de París

El alemán Jordi Meeus se impuso en el prestigioso esprint de los Campos Elíseos por delante del belga Jasper Philipsen, que fracasó en su intento de ganar una quinta etapa el día en el que el danés Jonas Vingegaard quedó entronizado en el Tour por segundo año consecutivo.

La cerrada llegada, en medio del monumental decorado de la capital francesa, estuvo precedida por varios ataques del esloveno Tadej Pogacar, que volverá a repetir segundo puesto en el podio. Meeus, de 25 años, debutante en el Tour, consiguió su primer triunfo en una vuelta de tres semanas, el mayor logro de su carrera.

El gran triunfador, el maillot amarillo definitivo, Jonas Vingegaard (Hillerslev, 26 años) cruzaba la última línea pleno de felicidad, con todos sus compañeros abrazados en línea, después de un largo viaje de 21 etapas y 3.450 km. Logró grabar a fuego su segundo título consecutivo en el Tour, la carrera que justifica todos los sacrificios, un logro que le coloca al nivel de Fignon, Lemond o Tadej Pogacar.

Vingegaard, el mejor desde Bilbao a París, subió a la cúspide del podio para escuchar emocionado el himno de su país acompañado de Pogacar y del británico Adam Yates, ambos del UAE Emirates. El gemelo Simon Yates (Jayco) se conformó con la medalla de chocolate, cuarto, y Carlos Rodríguez (Ineos) cerró el top 5. Un puesto después Pello Bilbao (Bahrain).

El ciclista danés, que estará presente en la Vuelta, remachó una línea ascendente en la temporada, en la que acumula 14 triunfos. Ganó la Itzulia, el Dauphiné y se superó en el Tour en el duelo estelar con Pogacar, quien puso emoción por el maillot amarillo hasta la crono de Combloux.

En la lucha contrarreloj fue donde el esloveno Pogacar, corto de preparación por su lesión en la Lieja Bastoña, inició una cuesta abajo que se convirtió en descalabro total en Courchevel, el día de la famosa "pájara" en el Col de la Loze que alejó al mejor joven del Tour en más de 7 minutos en la general.

También hubo emoción por la tercera plaza del podio, en la que llegó a estar instalado el debutante Carlos Rodríguez. Finalmente los hermanos Adam y Simon Yates desalojaron al granadino hasta la quinta plaza, un puesto esperanzador para un corredor de 22 años que dejó la firma de su clase con el triunfo en Morzine ante Vingegaard y Pogacar.

La fiesta del podio se completó con el italiano Giulio Ciccone como rey de la montaña del Tour 2023, el belga Jasper Philipsen como maillot verde por puntos, el mejor esprinter con 4 etapas en su haber. Además volvió a subir al cajón Tadej Pogacar como maillot blanco al mejor joven y el Jumbo Visma galardonado por equipos.

La actuación española no pudo empezar peor por la retirada de Enric Mas (Movistar) en la primera etapa, lo que dejó a su equipo sin su referencia para la general. El ciclismo nacional estaba sufriendo una sequía de victorias en el Tour que duraba 5 años y el equivalente a 100 etapas.

La racha se rompió en la etapa 10 con la victoria de Pello Bilbao (Bahrain) en Issoire, un éxito cargado de emotividad porque el vizcáino se lo dedicó al suizo Gino Mader, fallecido por una caída en la Vuelta a Suiza. Más tarde llegó Ion Izagirre brazos en alto en Belleville-En-Baujolais, y cerró el tríptico "Carlitos" Rodríguez con su hazaña en Morzine superando a los dos mostruos del Tour, Vingegaard y Pogacar.

