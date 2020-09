Sagan, sancionado por su fea acción en el sprint sobre Van Aert

La espectacular victoria al sprint de Caleb Ewan en la undécima etapa del Tour de Francia ha quedado empañada por la fea maniobra del eslovaco Peter Sagan sobre el belga Wout Van Aert. Los jueces decidieron relegar a Sagan al último puesto del primer pelotón por propinar un cabezazo a Van Aert en pleno sprint, una acción peligrosa que posiblemente privó del tercer triunfo en este Tour al ciclista belga.

Poco después la organización impuso una sanción de 500 francos suizos al triple campeón del mundo al que además restó 13 puntos en la clasificación de la regularidad que ahora mismo lidera el irlandés del Deceunick Sam Bennett. Se complican así las opciones de Sagan de vestir por octava vez de verde en París, algo que nunca ha conseguido nadie.

��❌�� Sagan sancionado con 500 francos suizos y 13 puntos en la clasificación del maillot verde��



�� Van Aert sancionado con 200 francos suizos por comportamiento inapropiado (se entiende que por el corte de mangas)#TdF2020#TourEnCOPE — COPEdaleando (@Copedaleando) September 9, 2020

La acción también acabó con sanción para Van Aert que enfadado con el corredor del Bora le hizo una peineta a la entrada de meta lo que le ha costado 200 francos suizos.

�� The aerial view from the finish in Poitiers, won by @CalebEwan in a tight contest!



�� Vue aérienne de ce sprint à @poitiersfr remporté d'un rien par @CalebEwan !#TDF2020pic.twitter.com/UHs7ks324H — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020

Sagan ya fue descalificado en 2017 por haber empujado al británico Mark Cavendish en un 'sprint' en Vittel. Van Aert reconoció que trató de decirle a su rival que no estaba de acuerdo con su comportamiento y que sólo recibió "palabras fuertes". "Estaba tan sorprendido y enojado que no usé palabras muy agradables, pero luego traté de decirle que no se hacen las cosas así y que no me gustaba lo que estaba haciendo", explicó.