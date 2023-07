Pogacar renace en Cauterets y recorta 28 segundos a un Vingegaard que se viste de amarillo

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se ha impuesto en la sexta etapa de la 110 edición del Tour de Francia, disputada sobre 145 kilómetros entre Tarbes y Cauterets-Cambasque, tras dejar atrás al nuevo líder, el danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), en la ascensión final.

La etapa cambió en la ascensión al Tourmalet, a 48 kilómetros de meta, donde primero una ofensiva en bloque del Jumbo rompió la carrera y después atacó el danés para marcharse por delante junto al esloveno y alcanzar a los escapados. Entre ellos, se encontraba Wout Van Aert (Jumbo Visma), que tiró del grupo hasta la subida final, donde Pogacar atacó y se fue solo hasta la victoria.

En la meta, Pogacar aventajó en 24 segundos, y los 4 de bonificación, al maillot amarillo, Vingegaard, líder con 25 segundos de renta respecto al esloveno. Tercero es el hasta este jueves líder, el australiano Jay Hindley (Bora Hansgrohe), a 1:34. El español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers), séptimo en la etapa a 2:39, es quinto a 3:30 de Vingegaard.

Tras el primer hachazo de Vingegaard en la meta de Laruns, el esloveno devolvió el golpe con un fuerte ataque a falta de 2,7 kilómetros para el final, lo que relanza sus opciones en la general. Pogacar despejó las dudas que habían señalado que no estaba en buena forma tras la lesión de muñeca que sufrió en la pasada Lieja-Bastona-Lieja, lo que perturbó su preparación.

