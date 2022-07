Pogacar: “Necesito atacar en cada subida y tratar de recuperar tiempo. Lo daré todo"

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo en la general del Tour a 2.22 minutos del danés Jonas Vingegaard, tiene clara su táctica para afrontar las etapas de montaña en los Pirineos: "atacar en cada puerto y darlo todo".

“Necesito atacar en cada subida y tratar de recuperar tiempo. Lo daré todo. Espero no tener ningún remordimiento después. Mis piernas están bien y tendré que hacer una carrera al ataque, de lejos o de cerca. Espero lo mejor", dijo el doble ganador del Tour en la jornada de descanso.

Pogacar, de 23 años, aunque reconoce que la diferencia con Vingegaard es grande, se siente motivado para intentar derrotar al danés a la menor oportunidad. “He perdido mucho tiempo. Si veo una oportunidad de atacar, lo haré. Seguro que hay muchas posibilidades de intentarlo en los próximos días, eso me da motivación. Vingegaard es el hombre a vencer. Él es superfuerte. En Alpe d'Huez estuvo allí conmigo, pero si hubiera tenido más confianza o hubiera profundizado, podría haberme tomado un tiempo. En Mende, fue una subida más corta, y él también estaba allí a mi rueda", explicó Pogacar.

El jefe del UAE Emirates espera unas etapas interesantes en la montaña pirenaica.“En tres días pueden pasar muchas cosas. Todos estamos cansados, mental y físicamente, y cualquiera puede tener un mal día o un buen día, depende. Miércoles en Peyragudes y jueves en Hautacam serán un par de días interesantes", señaló.

Pogacar también se refirió al papel que puede desempeñar el Ineos, que buscará el podio para Thomas y tal vez algo más.“Si Ineos ataca es mejor porque Jumbo también necesita responder. En este momento, parece que están compitiendo por el podio y la clasificación por equipos, pero yo estoy compitiendo en mi propia carrera y voy a intentarlo tanto como sea posible", aseguró.

Aunque sabe que deberá atacar y arriesgar si quiere ganar el Tour de Francia, Pogacar limitó su nivel de riesgo.“Literalmente arriesgarlo todo no lo voy a hacer, no, porque no quiero arriesgarlo todo por una carrera de bicicletas. Seguro que daré el cien por cien, intentaré ganar la carrera, atacaré y, con suerte, empujaré algunos buenos vatios e intentaré tomar algo de tiempo. No es que vaya a ser el fin del mundo si no llego de amarillo a París, porque ya he sido dos veces ganador", afirmó.

Aunque ganar el maillot blanco y ser segundo en la general sería un buen resultado, Pogacar piensa ante todo en el jersey amarillo.“El segundo puesto con el maillot blanco sigue siendo un resultado bastante bueno, pero todavía estoy pensando en amarillo. No me voy a rendir y lo daré todo hasta la meta”, concluyó.