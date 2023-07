Pello Bilbao seguirá en Bahrain hasta 2026

El español Pello Bilbao amplió su contrato con el Bahrain hasta 2026, anunció este miércoles el equipo, un día después de su triunfo en la décima etapadel Tour de Francia en Issoire. El ciclista vasco, que fichó por la formación del Golfo Pérsico en 2020, consiguió la mejor victoria de su carrera al imponerse al término de una larga escapada en una etapa de media montaña entre los volcanes del Puy, en Auvernia.

Profesional desde 2011, el ciclista de 33 años "aporta una gran experiencia y notables victorias en el Giro de Italia y en el Tour de Francia, al tiempo que consigue buenos resultados en la general, como los quintos puestos en el Giro en dos ocasiones y el noveno en el Tour de 2021", señaló el Bahrain en un comunicado.

