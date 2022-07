Otro gregario de Pogacar se marcha para casa con coronavirus; Majka, también con Covid, sigue en carrera

El neozelandés George Bennett, compañero en el UAE del líder del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogacar, no ha tomado este martes la salida de la décima etapa tras haber dado positivo por covid, indicó la formación. Es el segundo corredor del equipo de Pogacar que ve se obligado a abandonar la carrera, después de que el pasado sábado se cayera el noruego Vegard Stake Laengen por el mismo motivo.

La cosa podría haber sido aún peor para el conjunto de Matxin porque el polaco Rafal Majka también ha dado positivo por coronavirus, pero al tener una carga viral muy baja se le ha permitido seguir en carrera, como ya se hizo con el luxemburgués Bob Jungels, que acabó ganando la novena etapa de la carrera. El australiano Luke Durbridge, del equipo Bike Exchange, tampoco tomó la salida tras haber dado positivo por covid.

Estos dos nuevos casos se conocen tras la jornada de descanso de este lunes, cuando la Unión Ciclista Internacional (UCI) comunicó que ningún corredor había dado positivo en los test anti-covid efectuados al final de la novena etapa el pasado domingo.

El médico del UAE, Adrian Rotunno, indicó que Bennett, uno de los apoyos de Pogacar para la alta montaña, "mostró algunos síntomas el lunes por la noche", por lo que, en aplicación del protocolo interno del equipo, fue sometido a un test que se reveló positivo, confirmado también por PCR, lo que hizo que fuera excluido de la carrera.

