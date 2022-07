Se desata el miedo en el Tour de Francia: El Covid-19 llega al pelotón y manda para casa a Bouchard y Laengen

Ni el pavés, ni el mítico Alpe d'Huez, ni la Super Planche des Belles Filles, lo más temido del Tour de Francia 2022 era el coronavirus y ya ha hecho acto de presencia en el pelotón. Si este viernes se desataba la incertidumbre tras el positivo de dos de los directores deportivos del conjunto Quick-Step (Wilfried Peeters y Klas Lodewyck) a los que el virus mandaba para casa, ahora les ha tocado a los ciclistas hacer las maletas.

Así, no han tomado la salida en la octava etapa ni el francés del AG2R Citroén Geoffrey Bouchard ni el noruego Vegard Stake Laengen, corredor del UAE y compañero de equipo del líder Tadej Pogacar.

Unfortunately @VSLaengen has tested positive for Covid-19 and will not start today's stage of the #TDF2022. pic.twitter.com/cNkJiHG4F6