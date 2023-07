Kopecky se impone en la primera etapa del Tour Femenino

La corredora belga Lotte Kopecky, del equipo Worx, ha sido la ganadora de la primera jornada del Tour de Francia Femenino, que se ha disputado este domingo en la localidad de Clermont-Ferrand, donde ha logrado sorprender a las favoritas en el tramo final de una etapa marcada por la aparatosa caída de la española Mireia Benito, que tuvo que dejar la prueba para ser sometida a pruebas médicas.



La etapa inicial del Tour Femenino parecía abocada a una llegada al sprint por el control que los equipos de las favoritas mantuvieron durante todo el trazado, o más bien durante 113 kilómetros de los 123 de recorrido.

En ese tiempo "consintieron" intentos de fuga de varias ciclistas que siempre terminaron igual, al superar el medio minuto del ventaja el pelotón aceleraba y daba al traste con la escapada.



En uno de esos intentos se produjo el momento más desafortunado de la etapa, con una de las pocas españolas que participan cono protagonista; Mireia Benito, del equipo belga Insurance Soudal, se fue, de forma inexplicable, recta en una curva, cuando marchaba a gran velocidad; sufrió un fuerte impacto y tras ser atendida por los médicos de la prueba fue trasladada a un centro médico para evaluar su estado.



Su equipo ha informado a través de redes sociales de que las pruebas realizadas revelan que sufre una conmoción cerebral, pero ninguna lesión de gravedad y se ha determinado que se desplace a su casa en las próximas horas.



Al margen de este suceso, el pelotón continuó a lo suyo, como si todas las "jefas" de filas quisieran ir poco a poco para desarrollar su propia táctica y sin arriesgar.

Pero no contaban con la belga Lotte Kopecky, que en la última subida, a diez kilómetros de meta, demostró que tenía mucha fuerza y se fue directa a meta, sin que sus rivales tuvieran tiempo de organizarse para cogerla.



Poco a poco ganó distancia y alcanzó la meta con 41 segundos de ventaja sobre el pelotón, liderado por su compañera de equipo, la neerlanedea Lorena Wiebes, que superó al sprint a dos compatriotas, Charlotte Kool, del Firmenich, y una de las favoritas, Marianne Vos, del Jumbo Visma.



Dos segundos después, a 43 de la ganadora, alcanzó la meta otro grupo, con varias de las favoritas, como la neerlandesa Annemiek Van Vleuten (Movistar), la italiana Elisa Longo (Lidl-Trek) o la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon), entre otras, que ahora deberán pensar en estrategias que les permitan recuperar una distancia con la que no contaban.



En ese grupo también entraron las españolas Mavi García (TeqFind) y Ane Santesteban (Jayco) y otra ciclista del Movistar -para el que no fue una buena jornada- la alemana Liane Lippert.



Mañana, lunes, la segunda etapa del Tour se disputará entre Clermont-Ferrand y Mauriac, con 150 kilómetros "rompepiernas" ya que el pelotón deberá afrontar seis altos de montaña, no demasiado exigentes, con los dos últimos dentro de los últimos 25 kilómetros.