O' Connor gana en Tignes y se mete en la pelea por el podio; Pogacar mete más tiempo

El australiano Ben O'Connor se impuso este domingo en la novena etapa del Tour, primer final en alto en Tignes, tras culminar una dura escapada en la lluvia que acompañó al pelotón durante toda la segunda jornada alpina en la que el esloveno Tadej Pogacar saco otros pocos segundos a sus rivales.

