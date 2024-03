Wout van Aert es duda para el Giro de Italia

El ciclista belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) ha sido intervenido este jueves de las múltiples fracturas sufridas en su caída en A Través de Flandes, prueba disputada este miércoles que ganó su compañero Matteo Jorgenson, y es duda para la disputa del Giro de Italia, que estaba en su calendario.

Update Wout van Aert



Wout van Aert had a successful operation today.



Examination revealed that he

suffered a broken sternum, broken collarbone and several broken ribs.



It is unclear when Wout will be able to get back on his bike. The next few weeks will be all about his…