Jorgenson se lleva un A Través de Flandes agridulce para el Visma por la dura caída de Van Aert

El estadounidense Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) ha sido el vencedor en solitario de la 78ª edición de la clásica belga A Través de Flandes, disputada entre Roeselare y Waregem, con un recorrido de 188.6 kilómetros, en la que el gran favorito, el belga Wout Van Aert sufrió una caída que le puede eliminar para el Tour de Flandes del domingo.

En una tarde agridulce para el Visma por la retirada y lesión de Van Aert, el americano Jorgenson (Walnut Creek, California, 24 años), ganador de la Paris Niza, atacó a 7 km de meta y se presentó en solitario en la meta de Waregem con un tiempo de 4h.10.43, a una media de 45.1 km/hora. Una exhibición que alejó a sus perseguidores en medio minuto. Totalmente superados, cruzaron la meta Abrahamsen, Küng, De Bondt y Benoot.

