La Vuelta a San Juan expulsa a Iljo Keisse

El Pedal Club Olimpia ha decidido expulsar de la competición al corredor belga Iljo Keisse, del Deuceninck-Quick Step, por "un comportamiento que atenta al honor y la reputación de la Vuelta a San Juan, la UCI y el ciclismo en general" tras las acusaciones de abuso sexual de una camarera de la localidad argentina.

La camarera de un bar de la ciudad de San Juan se hizo una fotografía el pasado viernes 25 de enero con varios corredores del equipo belga, entre ellos Keisse, que simula una acción sexual por detrás de la joven.

Después de esa fotografía, la chica argentina, de 18 años, puso ese mismo día una denuncia ante la policía sanjuanina. El ciclista belga, que pidió "perdón" públicamente y admitió "un estúpido gesto en un estúpido momento", reconoció la existencia de la denuncia en una comisaria y desveló que fue a la policía para dar su versión de los hechos.

Tras estos acontecimientos, la organización de la Vuelta a San Juan ha decidido expulsar al ciclista belga por vulnerar con su comportamiento, y en concordancia con el Gobierno provincial, el reglamento de la Unión Ciclista Internacional que dice todo "licenciado deberá tener en todo momento una presentación ejemplar y comportarse convenientemente en todas las circunstancias, incluso fuera de las pruebas".

Quiero pedir disculpas a todos por el gesto que hice la semana pasada. No queria ofender ninguno y lo lamento mucho, lo se que he cometido un error pero no soy una persona irrespetuosa, vuelvo a pedir disculpas. @vueltasanjuanok