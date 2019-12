La Vuelta a España 2021 saldrá de Burgos

La capital de Burgos acogerá, por vez primera, la salida de La Vuelta ciclista a España de 2021 y la provincia, otras dos etapas más, para conmemorar el VIII Centenario de su catedral, según anunció este jueves la empresa organizadora de la ronda española, Unipublic, en un comunicado.

Así lo han acordado La Vuelta y la Fundación VIII Centenario de la Catedral Burgos 2021, con lo que la salida de La Vuelta de 2021 formará parte de los actos de conmemoración de los 800 años que la Seo burgalesa cumplirá en 2021.

La firma se llevó a cabo en la capilla de los Condestables del templo burgalés, en un acto con el director general de La Vuelta, Javier Guillén; el presidente de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, Fidel Herráez; Antonio Miguel Méndez Pozo, vicepresidente ejecutivo de la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021; Pablo González Cámara, presidente del Cabildo Metropolitano; Ángel Ibáñez, consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León; Daniel de la Rosa, alcalde de Burgos; y César Rico, presidente de la Diputación Provincial de Burgos.

La de 2021 será la primera salida oficial de La Vuelta desde Burgos, aunque la capital de la provincia castellana ha albergado 15 etapas de La Vuelta; 24 han salido desde la provincia; 17 han terminado en sus calles y 23, en la provincia. La única etapa disputada íntegramente en la provincia de Burgos fue una contrarreloj individual, con salida y meta en Burgos capital, en la edición de 2015 de La Vuelta, que ganó el corredor neerlandés Tom Dumoulin.

���� #LaVuelta21 saldrá de Burgos para celebrar el VIII centenario de la catedral



���� La Vuelta 21 will depart from Burgos to celebrate the cathedral's 8th centenary



���� La Vuelta 21 partira de Burgos pour célébrer le VIIIe centenaire de sa cathédrale