Un voraz Pogacar destroza a Vingegaard en su primer mano a mano

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) es el nuevo líder de la París-Niza tras ganar este miércoles la cuarta etapa de la 'Carrera hacia el Sol', disputada entre Saint-Amand-Montrond y La Loge des Gardes sobre 164,7 kilómetros, en un pulso con Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) que cayó claramente del lado de 'Tamau Pogi'.

