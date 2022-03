Van der Poel toca el cielo en una espectacular carrera y manda un aviso para el Tour de Flandes

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) logró su segunda A Través de Flandes tirando de maestría y estrategia dentro de un grupo de 8 corredores elegidos que se jugaron la victoria, entre los que no se encontraba el esloveno Tadej Pogacar, décimo clasificado a más de 2 minutos.

Van der Poel (Kepellen, Bélgica, 27 años) fue el mejor en la 76 edición de la clásica belga A Través de Flandes disputada entre Roeselare y Waregem con un recorrido de 183,7 km, y mandó un aviso a 4 días del segundo monumento del año, el Tour de Flandes, donde se juntarán los mejores ciclistas del pelotón.

El nieto de Raymond Poulidor se metió en la escapada definitiva de 8 hombres. Todos probaron sus cartas, pero la definitiva la puso él encima de la mesa. Atacó a 1,5 km de meta, se llevó a rueda a Tijs Benoot (Jumbo Visma), y en la recta de meta fulminó al belga, marcando un tiempo de 4h.05.39, a un media de 44,7 km/hora.

Benoot, hombre fuerte del Jumbo esta temporada al lado de Roglic y Van Aert, se conformó con la segunda plaza, abatido por el gigante neerlandés, seguido, a pequeños intervalos, del británico Tom Pidcock (Ineos) y de otro belga, Victor Campenaerts (Lotto Soudal). En un segundo grupo perseguidor terminó Tadej Pogacar, quien no estuvo atento cuando se rompió el pelotón, perdiendo toda opción de victoria ante un selecto grupo que se separó para siempre, al que no volvió a ver el dorsal de cerca.

El ensayo general antes del Tour de Flandes estuvo muy animado, con protagonismo de los grandes favoritos, alternativas y ataques que alimentaron el espectáculo. En principio se formó una avanzadilla con 5 corredores en la que se metió el suizo del Movistar Johan Jacobs.

Por detrás hubo reacción con el Ineos al frente y se desprendieron 8 hombres, nada menos que Van der Poel (Alpecin-Fenix), Ben Turner, Tom Pidcock (Ineos Grenadiers), Tiesj Benoot (Jumbo Visma), Stefan Küng (Groupama-FDJ) y Victor Campenaerts (Lotto Soudal).

No entró en ninguno de los dos grupos avanzados el esloveno Tadej Pogacar, pero el doble ganador del Tour de Francia se largó del numeroso pelotón con un simple acelerón marca de la casa con la idea de enlazar con Van der Poel y compañía. En ese grupo estaba la victoria. El ataque de Pogacar se produjo en el Knokteberg, a 62 de meta, un hachazo a la postre estéril, pues le supuso un buen "calentón" para nada, no recortó diferencias ante un grupo que huía como la oveja del lobo sabiendo que iba a por ellos el esloveno.

No se quiso quemar Pogacar. Volvió al pelotón, una buena noticia para los fugados, que se juntaron en un primer bloque de 12 corredores que se volvió a convertir en los 8 citados con apenas medio minuto a 46 km de Waregem. Con la carrera controlada todos los rebeldes colaboraron con un mismo fin, calculando diferencias y manteniendo a Pogacar alejado para evitar sorpresas. El esloveno se refugió en un grupo de 10 y se planteó completar el entrenamiento para el domingo.

Delante hubo un curso de estretegias y ataques, cada uno calibrando sus intereses. Benoot probó de lejos, en la Cota de Ladeuze, a 37, pero solo logró eliminar a Jacobs, único representante del Movistar. En Nokereberg, a 20 de meta, primer latigazo de Van der Poel, contestado por sus compañeros de aventura.

Luego probó Campenaerts, insistente, machacón, con la misma suerte que el anterior. Con el festival de ataques llegó la hora de la verdad. Ineos tenía dos bazas, Una de ellas, Tom Pidcock, campeón olímpico de BTT y mundial de ciclocrós, atacó a 2 km de la línea sin asustar a nadie. Siguió el juego Benoot con el siguiente zarpazo. Mirando el juego estaba Van der Poel, agazapado, observando a sus presas.

