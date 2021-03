Van der Poel firma su segundo triunfo; Van Aert conserva el liderato

El corredor neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) se ha adjudicado el triunfo al sprint en la tercera etapa de la Tirreno-Adriático, disputada entre Monticiano y Gualdo Tadino sobre 219 kilómetros, por delante del belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) y del italiano Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step).

Van der Poel, que es nieto del mítico Raymond Poulidor, el eterno 'segundón', suma su segunda victoria en la Tirreno tras la lograda el pasado año en Loreto, se resarció de la víspera y fue el más rápido en la recta final en Gualdo Tadino.

