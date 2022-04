Van der Poel conquista su segundo Tour de Flandes en un épico mano a mano con Pogacar

El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ha conquistado este domingo su segundo Tour de Flandes después de reinar en la 106ª edición de la prueba, tras 272,5 kilómetros entre Amberes y Oudenaarde (Bélgica) en los que se batió mano a mano con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), que cedió en los últimos metros y se quedó fuera del podio.

