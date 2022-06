Van Aert gana de amarillo y al sprint la quinta etapa

El campeón belga Wout Van Aert (Jumbo Visma) sigue con su particular recital en el Dauphiné y logró el doblete al sprint, en la quinta etapa disputada entre Thizy-les-Bourgs y Chaintré, de 162.3 km, en la que reforzó por 10 segundos de bonificación su maillot amarillo.

Está imparable Van Aert (Herentals, 27 años). Mientras llega la montaña está dominando en todos los terrenos. Ganó la primera etapa, perdió otra por exceso de confianza, en la crono solo cedió ante el doble campeón del Mundo Filippo Ganna y en la quinta volvió a exhibirse por velocidad.

Quinta victoria de la temporada para Van Aert tras batir en la meta de la localidad de Chaintré, encaramada en una colina que suena a vino de Borgoña, al belga Jordi Meeus (Bora Hansgrohe) y al británico Ethan Hayter (Ineos), que dieron tiempo al pelotón en 3h.38.35, a una media de 44,5 km/hora.

