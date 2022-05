Una caída final sobre la línea de mata marca la primera etapa de los 4 Días de Dunkerque

El neerlandés Arvid De Kleijn (Human Powered Health) es el primer líder de la 66 edición de los 4 Días de Dunkerque al imponerse en la etapa inaugural disputada sobre 161.1 km de recorrido entre Dunkerque y Aniche, que tuvo un final accidentado con una montonera sobre la línea de meta que provocó el triunfo inicial y la posterior descalificación del australiano Sam Welsford.

