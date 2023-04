Una caída deja a Pogacar sin el soñado Tríptico de las Ardenas

Tadej Pogacar no podrá emular lo logrado por Philippe Gilbert en 2011 conquistando el Tríptico de las Ardenas. El esloveno que ya había ganado laAmstel Gold Race y la Flecha Valona no podrá ganar la Lieja por culpa de una desgraciada caída que le ha obligado a abandonar la prueba. Los seguidores del ciclismo se quedarán sin el esperado duelo con el campeón del pasado 2022, el belga Remco Evenepoel.

La caída se ha producido en el seno del pelotón a falta de 174 kilómetros para el final y en ella se han visto implicados tanto el esloveno como el corredor danés del Education First Mikkel Honoré. El esloveno no ha podido seguir en carrera y ha decidido montarse en el coche del UAE Team Emirates y abandonar la prueba.

?? Poga?ar unfortunately had to abandon #LBL23 due to a crash. We'll have more info on his condition as soon as we can update. #WeAreUAEpic.twitter.com/vEvZSiOoRw