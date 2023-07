La UCI prohíbe a las ciclistas transgénero participar en las pruebas femeninas

La Unión Ciclista Internacional (UCI) prohibirá a partir del próximo lunes la participación de atletas transgénero femeninas que hayan hecho su cambio de sexo tras la pubertad en las pruebas femeninas de su calendario internacional.

