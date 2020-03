La UCI dará prioridad a las Grandes Vueltas y los Monumentos en su nuevo calendario

La Unión Ciclista Internacional ha informado de los acuerdos a los que se han llegado tras una reunión mantenida entre la propia UCIA, los organizadores de las carreras, los equipos y los sindicatos para tratar cómo reorganizar la temporada parada como consecuencia del coronavirus. A falta de la aprobación del Consejo de Ciclismo Profesional la propuesta se basa en tres puntos:

1. Dar prioridad en el nuevo calendario a las tres Grandes Vueltas (Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España) y a los 5 Monumentos (Milán San Remo, París Roubaix, Tour de Flandes, Lieja Bastoña Lieja y Giro de Lombardía).

2. No se descartan coincidencias de fechas entre diversas pruebas debido a lo apretado que puede quedar el nuevo calendario.

3. Habrá flexibilidad en el número de participantes por equipo en las carreras para que los equipos puedan acudir al máximo número de ellas.

The UCI and its partners unite to face the consequences of the coronavirus for road cycling https://t.co/rgoV5OCySz pic.twitter.com/8kFwqmqmEn