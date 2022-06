La UCI cambia su protocolo Covid a tres días de que empiece el Tour para evitar una ola de contagios

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha publicado este martes una versión actualizada del protocolo COVID dentro del nuevo contexto de la pandemia derivada del coronavirus, según el cual se obliga a presentar un test negativo de antígenos de todos los miembros de un equipo dos días antes del inicio de la carrera, entre otras medidas, para responder "a la necesidad de reforzar la vigilancia médica del pelotón y los miembros del equipo".

Según el comunicado de UCI, este protocolo de salud fue elaborado por un grupo de dirección bajo la responsabilidad del Director Médico del organismo, Xavier Bigard, y compuesto por representantes de corredores, equipos, médicos de equipo y organizadores.

Hasta 29 ciclistas no tomarán la salida este viernes en Suiza por culpa del coronavirus. El líder Vlasov y tres equipos al completo han hecho las maletas.

