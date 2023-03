Roglic revienta a Evenepoel y abre brecha en la general de la Volta

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ganó este viernes la quinta etapa de la Volta a Cataluña, disputada entre Tortosa y Lo Port sobre 176,6 kilómetros, en un nuevo mano a mano brutal con el belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), al que reventó a 25 metros de la meta para reforzar su liderato.

