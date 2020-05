Richard Carapaz: "Estar en el Movistar era llevar un cuchillo detrás"

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (Team INEOS) ha comparado estar en el Movistar Team, su anterior equipo y con el que el año pasado ganó el Giro de Italia, con llevar un "cuchillo detrás" sin saber cuándo se le iba a clavar, por lo que está muy satisfecho de haber fichado por la formación de Chris Froome, Geraint Thomas o Egan Bernal, donde será el líder en la 'grande' italiana.

"Vivir esas circunstancias del Movistar es muy difícil. No sabes si el día de mañana el equipo no va a esperar por ti porque el líder será otro, es como llevar un cuchillo detrás y no saber si te va a caer a ti hoy o mañana", manifestó en una conversación con el periodista y atleta extremo Valentí Sanjuan.

En este sentido, añadió que la convivencia deportiva en el Movistar era "muy complicada". "Había situaciones de carrera que quedábamos los dos y no sabíamos quién tiraba para quién. Tener que llevar eso es difícil, había momentos de tensión pero lo supimos llevar. Éramos un grupo unido y podíamos asimilar bien las cosas", señaló en referencia al Giro 2019, donde el líder del equipo debía ser Mikel Landa y, finalmente, el triunfo fue para Carapaz.

"He hecho el cambio justo, en el momento indicado y no me arrepiento de nada. En mi paso por Movistar hemos hecho el máximo posible y he ganado una 'grande'. Aunque me llamen de todo no les debo nada. No tengo la pena o la tristeza de haberme ido", reconoció en este sentido.

Además, en INEOS nota que tiene la confianza total del grupo. "Lo que más me llenó es que INEOS me decía: 'Richard, nosotros nos vamos a hacer a ti, no eres tú que tengas que hacerte a nosotros'. En Movistar no había tenido la oportunidad de que un grupo se adaptara a mí, no al revés. En INEOS, si quiero ir a por una carrera, estarán ahí para apoyarme", destacó.

"Antes de firmar, lo analicé mucho. Sabía qué panorama había (Froome, Bernal y Thomas como líderes), y ellos tienen un hueco en el equipo. Yo quiero ganarme a la gente, que sepan que valgo para el equipo y que tengo las condiciones para una gran vuelta. Quise apostar por ese cambio, sabía que tal vez sería difícil, pero tras hacer el cambio, tenía algo de duda pero se disipó. Con Egan he hecho amistad", apuntó.

Un cambio "total" de equipo y de aspiraciones, aunque el Giro será su gran meta. "El año pasado iba más oculto, puede ser, este año iré en el primer plano, seré el líder único. Me sentiré respaldado por todo el equipo, ojalá pueda repetir lo que hice el año pasado. Es la gran misión que tenemos", comentó sobre su objetivo de volver a ganar el Giro.

De cara al futuro, además, el ecuatoriano cree que Egan Bernal y él mismo serán "el relevo" de Froome y Thomas en el INEOS. "Le tengo mucha admiración a Chris Froome, y le respeto mucho y le admiro muchísimo. He aprendido mucho de él. Egan y yo somos el relevo de una nueva generación para seguir con triunfos espectaculares", auguró.