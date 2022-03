El rey Pogacar mantiene el trono de los dos mares

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) se proclamó por segundo año consecutivo vencedor de la Tirreno-Adriático una vez disputada la séptima y última etapa con salida y llegada en San Benedetto del Tronto con un recorrido de 159 km, en la que se llevó el triunfo al sprint el alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) y el español Mikel Landa certificó la tercera plaza de la general.

Al día de fiesta Pogacar (Komenda, 23 años) se sumó el velocista alemán Phil Bauhaus, quien no contaba en el pronóstico del sprint, pero el ciclista de Bocholt aprovechó el marcaje de sus rivales, atacó y sorprendió para llevarse la etapa, la primera del año, con un tiempo de 3h.39.58.

??? Dopo 1134 chilometri ecco gli ultimi emozionanti metri della Tirreno-Adriatico @eolo_it 2022!



??? After 1134 kilometres here are the last exciting metres of the Tirreno-Adriatico @eolo_it 2022!#TirrenoAdriaticopic.twitter.com/vRfyljK4qN