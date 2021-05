Recital del colombiano Miguel Ángel López para ganar la etapa reina y colocarse líder

El colombiano Miguel Ángel López ofreció un recital en la etapa reina de la Vuelta Ciclista a Andalucía, la tercera, con seis puertos, entre las localidades jiennenses de Beas de Segura y Villarrodrigo, de 175 kilómetros, y se colocó líder de la general cuando sólo quedan dos jornadas para el final de la 67 edición de la carrera.



El jefe de filas del Movistar culminó el excelente trabajo de sus compañeros, en el que sobresalió en los últimos kilómetros Héctor Carretero, para llegar a la meta con un tiempo de 5 horas, 3 minutos y 26 segundos, mientras que el neerlandés Antwan Tolhoek (Team Jumbo) terminó a sólo dos segundos y en la general está a 20 del líder.



El colombiano, conocido como 'Superman', dio una alegría a su equipo después del abandono de Mar Soler en el Giro de Italia y se impuso en la batalla táctica al Ineos, que no pudo mantener el liderato del británico Ethan Hayter, que perdió 2 minutos y 23 segundos, pero al menos destacó con la aportación de Carlos Rodríguez.



El granadino nacido en Almuñécar, de 20 años, dio la cara y no tuvo reparos en tomar el liderazgo del conjunto británico -fue séptimo en la etapa y ahora es cuarto en la general-, pero en el último puerto, el de Onsares, acusó el esfuerzo ante el poderío exhibido por el Movistar.



Otro ciclista que brilló fue Julen Amezqueta, el jefe de filas del Caja Rural, que fue cuarto en la meta y ahora es tercero a 55 segundos de López



En una jornada con seis puertos, los ciclistas no se tomaron un respiro y nada más darse la salida se formó un grupo de once corredores, integrado por Nikita Stalnov (Astana-Premier Tech), Rui Oliveira (UAE-Emirates), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Michel Ries (Trek-Segafredo), Luis Ángel Maté, Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Edward Anderson (Alpecin-Fenix), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), Urko Berrade, Kiko Galván (Kern Pharma) y Edwin Ávila (Burgos-BH), que ofrecieron una bonita lucha desde el comienzo.



Después, la carrera fue poniendo a cada uno en su sitio y no fue hasta los dos últimos puertos cuando se decidió la etapa. Héctor Carretero se puso a tirar y dejó expedito el trabajo a Miguel Ángel López, que ganó con dos segundos de ventaja sobre Tolhoek y seis respecto al canadiense Jame Picoli.



La cuarta etapa se disputará este viernes. Comenzará en Baza (Granada) y acabará en la localidad de Cúllar Vega (Granada) con un total de 182,9 kilómetros, con un puerto de segunda categoría.