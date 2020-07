La Quebrantahuesos de 2020 se cancela definitivamente por la incertidumbre por la COVID-19

La marcha cicloturista Quebrantahuesos de 2020, aplazada al 19 de septiembre por la crisis sanitaria por la COVID-19, se ha cancelado definitivamente por la incertidumbre provocada por la pandemia, según anunciaron este miércoles los organizadores en un comunicado.

"La organización toma esta decisión debido a la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, a la actual incertidumbre en eventos de participación masiva y de gran afluencia y movilidad de las personas, y para poder celebrar un 30ª aniversario en 2021 con las mejores garantías y disfrutando de lo que es realmente la Quebrantahuesos", indicaron.

En el anuncio del primer aplazamiento el pasado 31 de marzo, la organización ofreció varias opciones de compensación para los participantes y mantendrá las mismas para los inscritos para la marcha el 19 de septiembre.

De esta forma, los corredores podrán solicitar el traspaso a la edición del 2021 o solicitar la devolución del importe íntegro de la inscripción hasta el 6 de septiembre.

Los organizadores aseguraron que han intentado "por todos los medios" poder llevar a cabo la 'QH' este septiembre, pero han considerado que la mejor decisión es cancelar la edición de este año y dar la oportunidad a todos los inscritos de "disfrutar plenamente" de la marcha cicloturista en 2021. La trigésima edición se celebrará el 19 de junio de 2021.

Miembros de la organización han mantenido reuniones con las autoridades nacionales, francesas, aragonesas y locales con el fin de encontrar la mejor solución. "La predisposición de todas las partes ha sido siempre total entendiendo la importancia del evento no solo para los amantes del cicloturismo, sino también como pieza clave a nivel turístico y de dinamización de la zona. No obstante, la salud y la seguridad de todos prevalecen sobre cualquier otro aspecto y hemos considerado no correr ningún riesgo innecesario y volver más fuertes el próximo año", añadieron.

La organización, formada conjuntamente por el Club Ciclista Edelweiss y Octagon Esedos, agradeció a la Federación Aragonesa de Ciclismo, a la Real Federación Española de Ciclismo, a los participantes, voluntarios, vecinos, fuerzas del orden público y seguridad "su comprensión" y les invitaron a encontrarse en 2021 para celebrar el 30 aniversario de la marcha.