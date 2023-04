Prohíben a un ciclista competir mostrando publicidad de OnlyFans

Hace unos meses el ciclista escocés especializado en mountain bike (MTB), Lewis Buchanan, sorprendía en sus redes sociales a sus seguidores tras llegar a un acuerdo con la plataforma, principalmente de contenido para adultos, OnlyFans. Dicha red social, comprometida cada vez más con patrocinar a deportistas, supone un problema para Buchanan una vez ha conocido uno de los artículos del reglamento de la UCI, el máximo ente del ciclismo internacional, en el cual se prohíbe a los ciclistas mostrar publicidad de este tipo de contenidos.

La norma no impide al biker escocés competir en las carreras que él desee, sino que le prohíbe hacerlo mostrando publicidad relacionada con el contenido para adultos, como es el caso de OnlyFans.

Tras recibir un aviso de la UCI, en la que el organismo le informaba de la imposibilidad de competir con la publicidad de su nueva marca, Buchanan ha anunciado: "No correré tanto este año (eventos en el calendario internacional de la UCI) debido a que recibí una carta de la UCI. Básicamente, han marcado mi trato con OF como un infractor de reglas (risas) y no están realmente interesados en aprender más o ser educados al respecto ... Una lástima", se lamentaba irónicamente. De esta forma, el escocés se aferra a su contrato anteponiendo las competiciones del calendario de la Unión Ciclista Internacional.

El escocés que no utiliza la plataforma para crear contenido para adultos si no para compartir consejos sobre mountain bike y sus vivencias en las carreras, no es el único beneficiario de OnlyFans, en la lista de patrocinios hay riders de motorcross, así como la saltadora de altura Alysha Newman o la boxeadora estadounidense Paige VanZant.