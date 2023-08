Positivo por tramadol en el pasado Giro de Italia

Alex Baudin, joven corredor de 22 años del AG2R, ha sido descalificado del pasado Giro de Italia tras haber dado positivo por tramadol, según anunciaba este lunes la UCI. El francés tuvo un discreto papel en la corsa rosa en la que acabó en el puesto 73 de la general a 3:17:15 del esloveno Primoz Roglic. Ahora, sus resultados en la prueba han sido anulados y quedará en manos de su equipo la posibilidad de sancionar o no al corredor que el sábado disputó la Clásica de San Sebastián en la que fue 29º.

Se trata de un caso similar al del colombiano Nairo Quintana que en el Tour de Francia 2022, en el que había sido sexto, dio positivo por la misma sustancia. En el caso del cafetero, aunque su equipo el Arkéa Samsic no le suspendió no volvió a defender su maillot y en este 2023 no ha encontrado escuadra.

El tramadol es una sustancia que sirve como analgésico para aliviar el dolor y que se encuentra en la lista de prohibiciones de la UCI desde 2019, pero no dentro de la Violación de las Reglas Antidopaje del organismo. Es decir, un corredor que de positivo por tramadol será descalificado de la carrera en la que se produzca el positivo, pero no recibirá una sanción por dopaje y podrá seguir compitiendo sin problemas. No será hasta el próximo 1 de enero de 2024 cuando entre el tramadol entre en la lista de la AMA.

El positivo de Baudin se produjo el pasado 24 de mayo con motivo de la decimoséptima etapa del Giro de Italia y en una muestra de sangre. Ahora, la pelota queda en manos del AG2R que deberá decidir que hacer con su corredor: si le permite seguir corriendo con normalidad o le sanciona de manera interna.