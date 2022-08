Nairo Quintana da positivo en tramadol, es descalificado del Tour y recurrirá al TAS

La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha sancionado al ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) por dar positivo en tramadol durante el pasado Tour de Francia, en el que terminó sexto y del que ha sido descalificado por el ente internacional.

"Quintana ha sido sancionado por infringir la prohibición de uso de tramadol en competición establecida en el Reglamento Médico de la UCI. Los análisis de dos muestras de sangre seca proporcionadas por el ciclista los días 8 y 13 de julio durante el Tour de Francia 2022 revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales", anunció la UCI.

De acuerdo con las Reglas Médicas, el corredor colombiano está "descalificado" del Tour de Francia 2022, en el que terminó sexto a 16:33 del ganador Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) con tres 'Top 10' en sendas etapas, incluido un segundo puesto en la etapa 11 con final en el Col du Granon.

Esta decisión podrá ser apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) dentro de los próximos 10 días. Durante el Tour de Francia 2022, la UCI recogió un total de 120 muestras de sangre seca como parte del programa tramadol.

"Las infracciones de la prohibición de uso de tramadol en competición son infracciones según el Reglamento Médico de la UCI. No constituyen infracciones de las normas antidopaje", explicó la Unión Ciclista Internacional.

No obstante, al tratarse de una primera infracción, Nairo Quintana "no es declarado inelegible" y por tanto puede participar en las competiciones. Su próximo participación iba a ser La Vuelta a España como líder del Arkéa Samsic francés, salvo que sea apartado por su equipo.

El Tramadol, prohibido desde 2019

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Desde el 1 de marzo de 2019, la UCI ha prohibido el uso de tramadol en competición en todas las disciplinas y categorías para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia.

Las muestras son recolectadas por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA) utilizando el método de referencia Dried Blood Spots (DBS). Desarrollados por la empresa suiza DBS Systems, los kits de muestreo se utilizan para realizar esta prueba mínimamente invasiva, que consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre de la yema del dedo del ciclista.

Nairo Quintana recurrirá al TAS su descalificación del Tour de Francia.CORDON PRESS









Nairo recurriá al TAS

El colombiano Nairo Quintana (Arkea Samsic), anunció que recurrirá ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) su descalificación del Tour de Francia por un positivo de tramadol, que no le impedirá, según una nota de su equipo, tomar la salida este viernes en la 77 edición de la Vuelta.



"Me enteré de lo que informaron los medios de comunicación hace unas horas. Solo puedo decir que apelaré al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para probar mi total sorpresa del hecho informado por el Director Médico de la UCI", señala un breve comunicado de Nairo Quintana.

Quintana, dispuesto a tomar la salida en la Vuelta, ejercerá su derecho ante el TAS, anunciado tras pasar junto al resto del equipo las pruebas del Covid previas a la competición.

La Vuelta respetará la decisión de Arkea sobre el colombiano

La Vuelta a España respetará la decisión "que tomen el Arkea Samsic y Nairo Quintana" sobre la participación del colombiano en la ronda española tras conocerse la descalificación del ciclista boyacense del Tour de Francia al dar positivo por tramadol, un analgésico prohibido desde el 1 de marzo de 2019 "para proteger la salud y seguridad de los corredores".



"Nos remitimos al comunicado de la UCI. Nairo Quintana puede tomar las salida de la Vuelta según el reglamento, pero también respetaremos lo que haga el equipo de acuerdo con el corredor", ha señalado Javier Guillén, director de la Vuelta.



Guillén subrayó que la noticia de la descalificación de Quintana "no es la mejor" las vísperas del comienzo de la 77 edición de la Vuelta en Utrecht (Países Bajos).



"No es una buena noticia, porque además Nairo Quintana es un ciclista importante, y que haya sido descalificado del Tour de Francia no es lo mejor que podía ocurrir, pero para eso existen los controles y los reglamentos", precisó Guillén.