Neilson Powless se impone al sprint y estrena palmarés

El ciclista estadounidense Neilson Powless (EF Education-Nippo) ha ganado este sábado la Clásica de San Sebastián, disputada con inicio y final en Donostia sobre 223,5 kilómetros, para abrir su palmarés profesional con un duro esprint en el que superó a Matej Mohoric y a Mikkel Frolich Honoré.

La 41ª edición de la Donostia Klasikoa ya tiene vencedor; un Neilson Powless que se fue a por la cabeza de carrera junto a sus rivales en meta y que, pese a no destacar por su punta de velocidad, tuvo fuerzas para aguantar a Mohoric, que era ligero favorito, y a un Honoré que venía mermado por una caída poco antes.

?? @NPowless is the winner of the Donostiako #Klasikoa 2021 ????



???? El norteamericano se impone en el sprint a @matmohoric y @MikkelHonore en el Boulevard.



?? Zorionak txapeldun??



?? EITB@TotalEnergies ?? @euskotrenpic.twitter.com/afqUuZDa1v