Multitudinario adiós a la ciclista Estela Domínguez: "Por un despiste de un camión te quedas sin hija"

Cientos de asistentes al funeral de la ciclista profesional Estela Domínguez, fallecida tras ser arrollada por un camión el pasado jueves por la noche, se han unido este sábado al dolor de la familia de la joven, que tenía 19 años, en la Parroquia de Santa María de los Santos Mártires de Íscar (Valladolid).

Estela Domínguez perdió la vida durante uno de sus entrenamientos, en Salamanca, ciudad en la que estudiaba y a la que había llegado esta misma semana, tras participar en la Copa del Mundo disputada en Benidorm. El funeral ha sido multitudinario, la Iglesia ha estado a rebosar, con asistencia de integrantes del mundo del deporte y de otros ámbitos.

En Íscar, población que cuenta con una vía principal que lleva el nombre de Avenida Juan Carlos Domínguez, las banderas han ondeado a media asta y con crespones negros hasta este sábado a las 12.00 horas, cuando ha comenzado el sepelio. El exciclista ha querido recordar a su hija en unas desgarradoras declaraciones publicadas por El Norte de Castilla.

"Era un cielo de chica, cariñosa, muy trabajadora... Y por un despiste de un camión te quedas sin hija, con todos los sueños que teníamos juntos. No se merecía esto... no se lo merecía. No tengo palabras, es muy fuerte. Íbamos juntos a todas las carreras. Entrenaba con ella, me preocupaba de ayudarla en todo lo que podía; si íbamos en pareja de dos, yo me ponía por fuera y decía: ‘si me tiene que pillar un coche, que me pille a mí, pero no a ella".