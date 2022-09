La muerte de Isabel II puede dar la salvación al Movistar

En el último tramo de la temporada ciclista la importancia de los puntos UCI ha crecido. En el seno del pelotón y entre los aficionados se hacen cuentas para ver qué dos equipos podrían perder la categoría a final de año en una lucha cerrada que se ha puesto interesantísima y que puede acabar decidiéndose por un puñado de puntos.

En la batalla está implicado el Movistar, que ahora mismo marca la salvación, y al que intentan atrapar el Lotto belga y el Israel Team. El único conjunto español del World Tour tenía algo más de 300 puntos de ventaja sobre los belgas, pero ahora esa renta ha crecido gracias a una inesperada victoria que llega de la mano del fallecimiento de la Reina Isabel II.

