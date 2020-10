Mads Pedersen gana la Gante-Wevelgem; Casper Pedersen, la París-Tours

El danés Mads Pedersen, campeón del mundo de fondo en carretera en 2019, logró este domingo uno de los mayores triunfos de su carrera al imponerse en la 82 edición de la clásica Gante-Wevelgem, de 232,5 kilómetros, al superar en el sprint al francés Florian Senechal y a los italianos Matteo Trentin y Alberto Bettiol, con los que llegó destacado a la parte final.

Pedersen, del equipo Trek-Segafredo, fue el mejor en el sprint con el que se resolvió una de las seis clásicas flamencas del calendario para sumar su decimoquinta victoria profesional, la más importante, y la tercera de un 2020 en el que ganó, también en octubre, una etapa de la Vuelta a Polonia y otra en el BinckBank Tour. Sucede en el palmarés de la prueba al noruego Alexander Kristoff.

El comienzo de la carrera estuvo marcado por muchas caídas, principalmente debido al viento lateral extremadamente fuerte. El equipo Alpecin-Fénix del gran favorito, Mathieu van der Poel, a la postre noveno, marcó el ritmo para llevar a su líder con opciones a la parte final. A 65 kilómetros de la meta la carrera se animó definitivamente con un ataque del propio Van der Poel y más tarde de otro aspirante, Wout van Aert (Jumbo-Visma), que permitió neutralizar a los aventureros.

Con el grupo ya compacto, 15 corredores, incluyendo a Van der Poel, Van Aert, John Degenkolb, Stefan Küng, Matteo Trentin y Mads Petersen, se destacó a falta de 26 kilómetros para la meta. Los fugados trabajaron conjuntamente a base de relevos para evitar ser atrapados por un pelotón liderado por el equipo UAE Emirates de Alexander Kristoff.

Cuando quedaban dos kilómetros para la llegada la cabeza de carrera quedó reducida a cuatro unidades, Trentin, Bettiol, Senechal y Pedersen. Mads Pedersen, de 24 años, fue el más poderoso en los metros finales para apuntarse el triunfo al sprint. Es el segundo danés que gana esta carrera. El primero y hasta este domingo único fue, en 1995, Lars Michaelsen.

