Los gemelos Yates se separan: Adam se marcha al Ineos

El británico Adam Yates (Mitchelton Scott), de 28 años, cuarto en el Tour 2016, será corredor del Ineos Grenadiers las dos próximas temporadas, según ha anunciado la escuadra británica.

Yates, quien comenzó la temporada 2020 con una victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, se mostró entusiasmado con la idea de competir en un equipo británico.

"La perspectiva de competir para un equipo británico es algo que me entusiasma muchísimo. He sido testigo del auge del ciclismo en el Reino Unido durante mi carrera y creo que esto ha sido impulsado por el éxito de los ciclistas británicos y de este equipo. Es una oportunidad emocionante y creo que ha llegado en el momento adecuado", manifestó.

The INEOS Grenadiers are excited to announce the signing of @AdamYates7 on a two-year deal.



Welcome Adam!