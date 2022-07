Juan Ayuso estrena en Getxo su palmarés profesional

El español Juan Ayuso (UA Emirates) se ha impuesto en el 77 Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa, una carrera de 196,5 kilómetros de recorrido salpicado de subidas cuyo tramo decisivo, con las subidas al Vivero y Pike Bidea, ambas de segunda categoría, se superará en la primera etapa del Tour de Francia 2023, que saldrá de Bilbao.

Aunque el mayor aliciente de una carrera vizcaína claramente a más en los últimos años es la subida final al muro de Arkotxa, un repecho de 800 metros con tramos de hasta un 14 % de desnivel que suele decidir el ganador.

En esa cuesta, Ayuso, de 19 años y la gran esperanza del ciclismo español para el futuro a corto y medio plazo, impuso por centímetros su fortaleza en un cuarteto cabecero en el que impuso su fuerza final al italiano Andrea Piccolo (Dronne Hopper), el holandés Wilco Kerderman (Bora) y el francés Valentin Ferron (Total Energies).

A punto estuvo de cazar a ese cuarteto el alemán Emanuel Buchmann (Bora), pero al final cedió 12 segundos acompañado por Alex Aranburu (Movistar), que se había adelantado al pelotón principal, que cedió 17 segundos en meta encabezado por otro español, Jesús Herrada (Cofidis).

A la cima de Pike Bidea, a 15 kms. de meta, llegaron Kelderman y Piccolo con medio minuto de ventaja y en las duras rampas salió a por ellos Ayuso, claramente la baza del ambicioso UAE. El dúo coronó por delante con unos segundos de ventaja sobre el perseguidor, pero el pelotón que había quedado en cabeza de 14 corredores también lo hizo muy cerca.

Pero el grupo, con Alejandro Valverde y Alex Aranburu como bazas del Movistar, no se entendió, y se desorganizó; Kelderman y Piccolo perseveraron y Ayuso, al que se le añadió Valentin Ferron (Total Energies) a 8 de meta, también se mantuvo en una pelea que no parecía darle muchas opciones. Pero la llegada de Ferron le dio al español aire y ayuda para cazar a la pareja delantera a 6 de meta, justo cuando Piccolo pareció tener problemas mecánicos que no se confirmaron.

El cuarteto llegó por delante al muro de Arkotxa, Buchmann, que había saltado por detrás, no cazó y Ayuso impuso su fuerza terminal en subida para premiar de la mejor manera posible el trabajo del UAE y alimentar la ilusión que tiene puesta en el corredor nacido en Barcelona y residente en Jávea (Alicante).