Jay Vine gana el Tour Down Under; Simon Yates, la última etapa

El australiano Jay Vine (UAE-Team Emirates) se adjudicó la clasificación general del Tour Down Under, tras la última etapa en la que se impuso el británico Simon Yates (Jayco-Alula), con el español Pello Bilbao (Bahrain Victorious) en el tercer puesto del podio final.

Tras dos años sin disputarse la prueba por culpa de la pandemia, Vine, campeón australiano contrarreloj, se convirtió en el noveno ciclista local en adjudicarse la carrera, lo que significa el primer triunfo para el corredor en su nuevo equipo.

Here is another look at the closing kilometer for the Schwalbe Men's Stage 5, which brings the Santos Tour Down under to a close!



Schwalbe tires | @SantosLtd#TourDownUnderpic.twitter.com/pCTFQRlG3v