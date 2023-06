Un intratable Mikkel Bjerg se exhibe en la crono y se viste de líder

El danés Mikkel Bjerg (UAE Emirates) se mostró intratable en la cuarta etapa del Dauphiné disputada en la modalidad de contrarreloj individual entre Cours y Belmont de la Loire, de 31.1 km, con victoria indiscutible y maillot amarillo incluido.

Primera victoria profesional para Bjerg (Copenhague, 24 años), quien destacó en sub'23 con 3 títulos mundiales de crono. Con un tiempo de 37.28 minutos, a una media de 49,804 km/hora, destrozó el crono, superando en 12 segundos a su compatriota y máximo favorito Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) y en 27 al francés Remi Cavagna (Soudal Quick Step). El primer español clasificado fue Jonathan Castroviejo (Ineos), décimo a 1.05 minutos. Entre los candidatos a la general, Carlos Rodríguez cedió 2 minutos, Enric Mas 2.40 y Mikel Landa 2.49.

?? ????@mikkelbbjerg remporte le contre-la-montre et endosse le @maillotjauneLCL !

? Revivez le dernier kilomètre de la 4ème étape du #Dauphiné.



?? ????@mikkelbbjerg wins the ITT and takes the Yellow Jersey!

? Relive the last kilometre of stage 4. pic.twitter.com/yvYT0Jm6Qb