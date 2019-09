Froome vuelve al quirófano tras cortarse con un cuchillo de cocina

El ciclista británico Chris Froome (Team Ineos) pasó por el quirófano en la madrugada de este sábado para ser intervenido de un corte producido en su dedo pulgar con un cuchillo de cocina y deberá esperar hasta el próximo año para regresar a las pistas.

"Estúpidamente me corté el pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que someterme a una cirugía para volver a armar el tendón", dijo Froome, de 34 años, y después de que sufriese un golpe a más de 60 kilómetros por hora en la Dauphiné previa al Tour de Francia.

El cuádruple campeón de la ronda francesa, a quien este año se le ha reconocido su victoria en La Vuelta de 2011, explicó que deberá estar "con el pulgar hacia arriba" durante un par de semanas. "Este no es mi año. No puedo esperar para 2020", finalizó Froome, que había vuelto a subirse a una bice la semana pasada para acelar su recuperación.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks ����

This is not my year �� Can’t wait for 2020�� pic.twitter.com/BKzLgho82R