José Diego sufrió quemaduras en el 15 por ciento de su cuerpo y la técnica de la piel donante salvó su vida: "Es el mejor aporte biológico para proteger los injertos propios del paciente"

José Diego Rodríguez Pérez ha contado en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, cómo un accidente doméstico le cambió la vida. Sufrió quemaduras en el 15% de su cuerpo y hoy, ya recuperado, no se le nota en absoluto la huella de lo acontecido. Su historia es también la de un éxito de la sanidad pública española, concretamente de la unidad de grandes quemados del Hospital Universitario de Getafe, donde una innovadora técnica le devolvió la piel y la vida.

Todo comenzó durante un fin de semana en una casa rural, cuando José Diego se levantó para avivar el fuego de la chimenea. En segundos, todo empezó a arder, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en piernas, brazos y rostro. Del día del accidente apenas recuerda nada, más allá de la imagen de la sangre y el traslado en ambulancia antes de ser sedado de urgencia. Tras ser estabilizado en Valladolid, fue derivado al hospital de Getafe, centro de referencia nacional.

Una recuperación en varias fases

El doctor José Luis Fernández-Cañamaque, jefe de sección de Cirugía Plástica del hospital y uno de los médicos que le trató, ha explicado el proceso. En una primera cirugía se le retiró el tejido quemado y se le cubrieron las heridas con injertos de su propia piel, extraída de los muslos. Para asegurar el éxito de la intervención, estos injertos se protegieron con piel procedente de donante, una muestra de cómo así funciona la magia médica que recupera a los grandes quemados.

COPE El doctor José Luis Fernández-Cañamaque

El doctor ha aclarado que esta piel de donante, que puede ser donada por cualquier persona fallecida sin contraindicaciones, no es un trasplante definitivo. "La piel, por desgracia, es el órgano más antigénico del cuerpo, no se puede utilizar como otro órgano, no va a prender, simplemente es el mejor aporte biológico para proteger los propios injertos". Una vez que la piel de José Diego comenzó a regenerarse, la cobertura de donante fue retirada.

Es el mejor aporte biológico para proteger los injertos propios del paciente"

El reto del tendón de Aquiles y la miel

La recuperación de José Diego, que estuvo cerca de un mes en la UCI y dos en planta, tuvo un momento especialmente desafiante. Cuando parecía que todo iba bien, los médicos detectaron que una zona en el tendón de Aquiles no evolucionaba correctamente. "Le dije, mira, José Diego, yo esto siento darte esta noticia, pero aquí hay que hacer este tipo de cirugía", recuerda el doctor. Fue necesario realizar un autotrasplante microquirúrgico, una operación compleja que consistió en tomar piel y grasa de su antebrazo para cubrir el tendón.

En el rostro, las quemaduras fueron de primer grado y la piel se regeneró por sí misma, ayudada por un curioso tratamiento. "Es una especie de crema de miel, de miel medicinal. Durante semanas tienes toda la cara tapada por miel", ha explicado José Diego. El doctor Cañamaque ha añadido que esta miel, a diferencia de la convencional, crea una costra antibacteriana que genera un clima propenso para la epitelización, un ejemplo de cómo se sigue tejiendo piel en laboratorios para salvar heridos.

Ya pensé que no tenía más intervenciones"

COPE José Diego Rodríguez Pérez

La excelencia de la sanidad española

La experiencia ha transformado a José Diego, quien ahora tiene una "profunda admiración" por los sanitarios. "Realmente eres totalmente ignorante acerca de lo afortunados que somos en nuestro país, de los medios que tenemos", ha confesado. En Getafe vio cómo pacientes con un 60% o 70% del cuerpo quemado salían adelante, lo que le dio optimismo y le hizo consciente de que su caso era menos grave en comparación, un verdadero hito científico para beneficiar a grandes quemados.

El doctor Fernández-Cañamaque ha atribuido el prestigio de su unidad a sus 35 años de historia como centro de referencia y, sobre todo, al trabajo de un gran equipo multidisciplinar. Este equipo incluye cirujanos plásticos, intensivistas, personal de enfermería especializado, anestesistas, psicólogos, psiquiatras y rehabilitadores que trabajan en perfecta coordinación para ofrecer un tratamiento integral y de excelencia a los pacientes.

Finalmente, el cirujano ha ofrecido un consejo básico de actuación ante un accidente por quemaduras. Lo primero es apartar a la persona de la fuente de calor y retirar la ropa quemada. En quemaduras pequeñas, se debe enfriar la zona con agua para aliviar el dolor, pero en superficies grandes hay que tener cuidado con el riesgo de hipotermia, por lo que tras enfriar es crucial cubrir al paciente con mantas o ropa limpia para que no pierda temperatura corporal.