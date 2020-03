Fallece Nico Portal, director del Team Ineos

El exciclista Nicolas Portal, director deportivo del Ineos, murió este martes en su domicilio en Andorra a los 40 años por un paro cardíaco, informó el equipo.

"Con la mayor tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro querido compañero, colega y amigo Nico Portal, que ha muerto repentinamente esta tarde en su casa de Andorra", informa el Ineos en su cuenta de Twitter.



It is with the greatest sadness that we announce the passing of our much loved team mate, colleague and friend Nico Portal who died suddenly this afternoon at his home in Andorra.