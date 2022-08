Fabio Jakobsen se proclama campeón de Europa de ciclismo en ruta

El ciclista neerlandés Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) se ha proclamado este domingo campeón de Europa en ciclismo en ruta en Múnich (Alemania), una jornada donde fue el más fuerte en el esprint final y con su victoria puso fin a cuatro años de hegemonía italiana. Jakobsen, de 25 años, se impuso en los últimos metros al francés Arnaud Démare (Groupama-FDJ), uno de los favoritos para llevarse la prueba, quien terminó en segunda posición por delante del belga Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck).

Yessssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@FabioJakobsen is European Champion in #Munich2022 after a phenomenal sprint in the closing 200 meters! pic.twitter.com/Pxgd8HrwtF