Evenepoel: "Un milímetro más y podría haber acabado en silla de ruedas"

El ciclista belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), de 20 años, dijo que la fractura de cadera que sufrió en su espectacular caída al precipitarse por un puente en el pasado Giro de Lombardía se quedó "a un milímetro" del nervio, lo que le podría haber costado quedarse paralítico.

"Cuando llegué al hospital después de mi caída, la el escáner reveló una vena reventada en mi ingle. Afortunadamente los médicos lo vieron rápidamente, podría haber drenado mi sangre. Luego, supe que mi fractura de cadera estaba un milímetro al lado de un nervio. Podría haber pasado mi vida en esa silla de ruedas", explicó el ciclista en un documental de la cadena pública belga neerlandófona VRT.

La joven promesa de Bélgica, que ya está entrenando en bicicleta estática y planea volver a competir en 2021, explicó que su madre y su pareja estaban con él cuando los médicos le dieron esa información.

"Mi mamá y Oumii (su novia) estaban a mi lado cuando me dijeron eso. Las vi palidecer", comentó Evenepoel, que encabezaba la prueba italiana el pasado 15 de agosto cuando se salió de la carretera a unos 50 kilómetros del final, en la bajada de Sormano.

La rueda delantera de su bicicleta chocó contra un saliente de la pared de un puente y él salió despedido hacia delante, para caer unos cinco metros al vacío y aterrizar en una zona boscosa.

A pesar de lo llamativo de las imágenes, el corredor sufrió "sólo" una contusión en los pulmones y se fracturó la pelvis, lesión de la que se recupera con reposo y sin haber pasado por quirófano.

Hasta su caída, el que fue campeón de Europa y subcampeón del mundo contrarreloj, además de vencedor de la clásica de San Sebastián en 2019, había firmado una temporada casi perfecta en 2020, ya que se había proclamado campeón de la Vuelta a Polonia, la Vuelta al Algarve, la Vuelta a San Juan y la Vuelta a Burgos.

