Etapa y liderato para Rohan Dennis

El ciclista australiano Rohan Dennis (Jumbo-Visma) se impuso este jueves en la segunda etapa del Tour Down Under, disputada entre Brighton y Victor Harbor sobre 154,8 kilómetros, y logró además el liderato provisional de la cita australiana, primera prueba del calendario UCI WorldTour.

Dennis hizo doblete en casa. El australiano se metió en una selecta fuga originada en los kilómetros finales y aprovechó su potencia para marcarse una 'crono' final y dejar atrás a sus compañeros de aventura, con Jay Vine (UAE Team Emirates) segundo a 2 segundos, mismo tiempo que Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) y Simon Yates (Team Jayco AlUla).

